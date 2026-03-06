경찰, 김병기 3차 조사 일정 조율중…공천헌금 등 13개 의혹

이미지 확대 뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속 의원이 지난달 27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

김병기 무소속 의원의 각종 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원을 추가 소환하기로 했다.6일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 김 의원 측과 3차 소환 조사 일정을 조율 중이다.앞서 경찰은 지난달 26∼27일 김 의원을 연이틀 불러 김 의원이 받는 13가지 의혹을 조사했다. 다만 미진한 부분이 있다고 보고 추가 조사를 하기로 했다.김 의원은 2020년 동작구의원 2명으로부터 공천헌금 명목으로 3000만원을 받았다가 수개월 뒤 돌려줬다는 의혹을 받는다. 지난해 말 언론 보도로 각종 의혹이 제기된 이후 관련 고소·고발이 잇따랐다.이와 함께 차남의 숭실대학교 편입 과정에 관여했다는 의혹, 빗썸 취업 청탁 의혹, 배우자의 법인카드 유용 사건과 관련해 수사를 무마해달라고 경찰 출신 국회의원에게 청탁했다는 의혹 등의 혐의로 수사를 받고 있다.지난달 26일 약 14시간 30분 동안 이뤄진 조사에서 그는 대부분의 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 김 의원은 이날 출석 당시에도 “성실히 조사에 임해 제기된 의혹과 음해를 모두 해소하고 반드시 명예를 회복하겠다”고 밝혔다.임태환 기자