“반포대교 추락” 포르쉐 운전자 검찰송치…마약류관리법 위반

이미지 확대 약물을 투약한 상태로 차량을 몰다 반포대교 난간을 뚫고 추락한 30대 여성 A씨가 지난달 27일 서울서부지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 휠체어를 타고 출석하고 있다. 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

약물 투약 상태로 포르쉐를 몰다 추락 사고를 낸 운전자가 검찰에 넘겨졌다.서울 용산경찰서는 30대 여성 A씨를 마약류관리법 위반 혐의로 구속송치했다고 6일 밝혔다.A씨는 지난달 25일 오후 8시 44분쯤 서울 반포대교를 주행하다 난간을 들이받고 강변북로를 달리던 벤츠 차량 위로 떨어진 뒤 잠수교 인근 한강 둔치까지 추락했다. 이 사고로 A씨와 벤츠 차량을 운전하던 40대 남성이 각각 타박상을 입고 병원으로 이송됐으며 차량 4대가 파손됐다.경찰은 추락한 A씨의 차에서 프로포폴 빈 병과 약물이 채워진 일회용 주사기, 의료용 관 등을 다량 발견하고 불법 처방 여부를 집중적으로 조사했다. A씨는 약물을 투약한 상태에서 운전한 혐의를 시인한 것으로 파악됐다.지난 2일에는 A씨가 운영하는 병원 마케팅 대행업체와 사업 관계인 한 병원의 직원 B씨가 경찰에 자진 출석해 자신이 약물을 건넸다고 진술했다.추락 과정에서 A씨의 차량이 덮친 벤츠 운전자 40대 남성이 경상을 입으면서 위험운전치상 혐의도 적용됐다. 경찰은 A씨의 도로교통법상 약물운전 혐의와 위험운전치상 혐의를 추가로 조사한 뒤 별도 송치할 예정이다.반영윤 기자