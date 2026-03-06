故 최진실 유산이 300억?…모친 “남긴 건 부동산 2채뿐”

이미지 확대 故 최진실의 딸 최준희와 아들 최환희. 최준희 인스타그램 캡처

배우 최진실의 유산을 둘러싼 논란과 관련해 모친이 “수백억원대 유산은 사실이 아니다”라고 전했다.지난 5일 유튜브 채널 ‘연예 뒤통령 이진호’에는 최진실의 유산 논란을 다룬 영상이 공개됐다. 유튜버 이진호는 “최씨의 딸 최준희가 결혼을 발표하면서 다시 한번 화두에 오른 것이 바로 유산 문제”라고 말했다.앞서 최준희는 2023년 7월 “외할머니가 내가 미성년자일 때 내 몫의 재산을 건드리면서 갈등이 시작됐다. 돈이 중요해서가 아니라 횡령했기 때문에 신뢰가 무너졌다”는 취지의 발언을 해 논란이 일었다. 이후 온라인에서는 “최진실이 남긴 200억원대 재산이 사라졌다”, “유산이 300억원이 넘는다”는 등의 루머가 확산됐다.이에 대해 이진호는 “최진실씨는 2004년 고 조성민씨와의 이혼 전후로 약 3년 동안 활동을 하지 못했다”며 “이로 인해 가지고 있던 현금성 자산이 대부분 소진됐다”고 설명했다. 이어 “이후 드라마 ‘장밋빛 인생’으로 재기에 성공하면서 다시 수입이 생겼지만, 2008년 10월 사망 이후 광고 위약금과 관련 소송, 종합소득세 등으로 남아 있던 현금 자산이 빠르게 줄어들었다”고 전했다.최씨의 모친 정옥숙씨의 설명에 따르면 최씨가 남긴 부동산은 잠원동 주택 한 채와 오피스텔 한 채였다. 두 부동산은 아들 최환희와 딸 최준희에게 각각 50%씩 상속됐으며, 외할머니인 정씨는 지분이 없어 임의로 처분할 수 없는 구조였다고 한다. 이진호는 “2008년 사망 이후 19년 동안 해당 부동산은 매각되지 않았다”며 “정씨는 딸의 유산을 손주들에게 그대로 물려주고 싶었다고 했다”고 전했다.현재 두 부동산은 임대로 운영되고 있으며 월 임대 수익은 1500만원 이상으로 알려졌다. 이 수익 역시 두 자녀에게 절반씩 돌아가고 있다는 설명이다. 두 자녀에게는 또 다른 유산도 있었다. 아버지 조씨가 남긴 건물과 토지로, 20억원대 가치로 알려졌다. 이 부동산은 세금과 관리 문제로 결국 매각됐다. 정씨는 “해당 건물에서 나오는 월세는 모두 조씨 부모님에게 갔지만 부동산 명의는 아이들로 돼 있어 세금과 각종 비용은 아이들이 부담하는 구조였다”고 설명했다.매각 이후 세금과 각종 비용, 보증금 정산 등을 처리하면서 상당한 지출이 발생했고, 이사하게 된 친조부모에게 일정 금액을 마련해 줬다고도 밝혔다. 이는 두 자녀의 동의를 거친 결정이었다고 한다. 정씨는 “모든 비용을 제외하고 남은 10억원대의 돈은 두 아이 통장에 각각 절반씩 입금됐다”고 말했다.또 최진실 사망 당시 상황에 대해서도 털어놨다. 정씨는 “딸이 세상을 떠난 뒤 금고를 열어 보니 통장이 몇 개 있었는데 다 합쳐 약 15억원 정도였다”며 “하지만 사망 직후 재산이 동결됐고 이후 위약금 소송과 세금, 생활비 등으로 빠르게 줄어들었다”고 설명했다.정씨는 “소송 비용과 세금, 위약금을 처리하다 보니 돈이 거의 남지 않았다. 눈앞이 캄캄했다”며 “딸을 잃은 상황에서 손주들을 키워야 한다는 생각으로 버텼다”고 했다. 그는 “최진실 재산이 200억, 500억이라고 하는데 그 돈이 어디서 나온 돈인지 모르겠다”며 “나는 그런 돈을 본 적도 없다”고 했다. 그러면서 “내가 이대로 죽으면 이 이야기를 알아줄 사람이 누가 있겠느냐”며 “적어도 사실이 아닌 부분만큼은 바로잡고 싶다”고 말했다.문경근 기자