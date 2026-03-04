“집에 다른 남자랑” 분노…전여친 집 마스터키로 들어가 폭행한 20대 남성

이미지 확대 서울신문DB

김포에서 전 연인의 집을 찾아가 폭행한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.4일 경기 김포경찰서는 전 연인을 찾아가 때린 혐의(특수폭행 및 특수협박)로 20대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다.A씨는 지난 2일 오전 7시 20분쯤 경기 김포시 마산동 전 연인인 20대 여성 B씨의 집을 마스터키를 이용해 들어간 뒤 B씨를 협박하고 주먹으로 여러 차례 때린 혐의를 받고 있다.신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다. A씨는 집에 B씨와 다른 남성이 함께 있는 것을 보고 화가 나 범행을 저지른 것으로 파악됐다.경찰은 A씨에 대해 B씨 주변 100m 이내 접근금지와 연락 제한 등 임시 조치를 신청했고, 검찰은 이를 법원에 청구했다.경찰 관계자는 “해당 집 보증금을 A씨와 B씨가 공동으로 부담한 점 등을 고려해 주거침입죄는 적용하지 않았다”며 “B씨가 크게 다치지는 않았다”고 전했다.하승연 기자