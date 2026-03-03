입학생 없는 1학년 교실, 급식실로…“같이 놀 친구 줄어들어 아쉬워요”

이미지 확대 서울에서도 처음으로 ‘입학생 0명’ 초등학교가 나온 가운데 3일 오전 관악구 원신초에서 신입생을 위한 입학식이 열렸다. 이날 행사에 참여한 신입생은 5명 중 3명이다. 임태환기자

“올해는 신입생이 아무도 없대요. 1학년 교실은 급식실로 쓴다는데, 같이 놀 친구가 줄어든 것 같아 너무 아쉬워요.”3일 오전 서울 강서구 등명초등학교에서 만난 5학년 A군은 텅 빈 운동장을 바라보며 이렇게 말했다. 이날은 새내기들의 웃음소리와 꽃다발로 북적여야 할 입학식 날이지만, 1995년 문을 연 이 학교에는 서울에서 유일하게 1학년이 없다. 입학생이 한 명도 없는 초교가 서울에서 나온 것도 올해가 처음이다.등교 시간인 오전 8시 30분, 교문 앞은 한산했다. ‘입학 축하’ 현수막은 걸려 있었다. 하지만 초교가 아닌 병설유치원이 내걸었다. 오전 9시까지 교문을 통과한 학생은 30명 남짓. 신호등이 바뀔 때마다 2~3명씩 띄엄띄엄 건너온 게 전부였다. 등명초는 올해 배정된 신입생 5명 중 3명이 해외 거주, 2명이 타 학교 전학을 선택하며 최종 0명을 기록했다. 학교는 비어버린 1학년 교실을 식당 등 특별실로 전환할 계획이다.같은 시간 관악구 원신초에서도 배정 인원 5명 중 2명이 해외 체류로 빠지며 단 3명만이 입학식에 참석했다. 200석 규모의 강당에 이름표가 붙은 의자는 세 개밖에 없었다. 다만 분위기는 등명초와 달랐다. 학교는 전교생 100여명이 참여하는 성대한 환영식을 열었다. 석승하 원신초 교장은 “학생이 적은 만큼 서로의 이름을 모두 아는 가족 같은 학교가 될 것”이라며 아이들을 격려했다.서울에서도 입학생이 한 명도 없는 초교가 등장하면서 소규모 학교에 대한 정책적 관심과 지원이 시급하다는 지적이 나온다.국회 교육위원회 소속 정을호 더불어민주당 의원이 전국 17개 시도교육청에서 제출받은 자료에 따르면 입학생이 없는 초교는 2024년 168곳에서 지난해 188곳, 올해 210곳으로 늘었다. 2023~2025년 폐교가 확정된 학교도 87곳에 달한다.정 의원은 “저출생이라는 구조적 위기에 더해 고교학점제 등 정책 변화로 현장의 쏠림 현상이 심화되고 있다”며 “지역 간 교육 격차를 확대하고 교육의 공공성을 흔들 수 있는 문제인 만큼, 사회적 관심이 필요하다”고 지적했다.김성식 서울교대 초등교육과 교수는 “학생 수가 적다는 이유만으로 통합이나 이전을 우선하기보다, 학교 공간을 지역 아동과 주민이 함께 활용하는 문화·복합 공간으로 확장하는 방안을 고민해야 한다”고 제언했다.임태환 기자