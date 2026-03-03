[속보] 케냐 난민신청자가 주한미군 오산기지 근처서 드론 띄워…“조사 중”

이미지 확대 경기도 평택시 미8군사령부 캠프 험프리스에 미군 차량들이 주차되어 있다. 2019.3.3 뉴스1

주한 미공군이 주둔하는 오산기지 근처에서 드론을 띄운 케냐 국적의 난민신청자가 경찰에 적발됐다.3일 경기남부경찰청 안보수사과는 항공안전법 위반 혐의로 A(20대·케냐 국적)씨를 적발해 조사하고 있다.A씨는 지난 1일 오후 1시 10분쯤 평택시내의 한 주택가에서 촬영 기능이 있는 경량 드론을 날린 혐의를 받고 있다.A씨가 드론을 띄운 지점은 주한미군 시설인 오산 공군기지(K-55)와 900ｍ가량 떨어진 곳이다.목격자 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 적발했다. A씨는 “고향 친구에게 선물로 보낼 드론을 시험 삼아 조종해 본 것”이라고 진술했다.경찰은 드론에 설치된 카메라에 주택가를 촬영한 영상 외에는 특이점이 발견되지 않았다며 과태료 처분 여부를 검토 중이다.경찰 관계자는 “A씨는 난민신청자로, 합법체류자 신분”이라며 “군사시설 촬영 의도가 없는 것으로 보여 형사처벌이 아닌 과태료 처분을 검토 중”이라고 전했다.하승연 기자