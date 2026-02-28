4명 사상…‘은마아파트 화재’ 최초 신고자는 숨진 여학생

이미지 확대 24일 오전 화재가 발생한 서울 강남구 대치동 은마아파트에서 경찰, 소방 관계자들이 화재 원인 조사를 위한 합동 감식을 하고 있다. 2026.2.24. 도준석 전문기자

서울 강남구 대치동 은마아파트에서 지난 24일 발생한 화재의 최초 신고자는 이 사고로 숨진 김모(17)양인 것으로 확인됐다.27일 양부남 더불어민주당 의원이 소방청으로부터 제출받은 녹취록에 따르면 첫 신고는 24일 오전 6시 18분쯤 접수됐다.김양은 주소를 묻는 질문에 “대치동, 은마아파트”라고 답했다. 정확한 동과 호수를 재차 묻자 “지금 몇 동이지, 어떡해요”라며 불안감을 표했다.집 안에 몇 명이 있느냐는 물음에는 “3명”이라며 “저는 지금 창문에 있다. 한두 명은 (집 밖으로) 나온 것 같다. 빨리 와달라”라고 구조를 요청했다.최초 신고 시점으로부터 약 2분 뒤에는 김양의 가족으로 추정되는 인물이 119에 전화해 “언니는 어떡해” “딸이 있다”라며 빨리 출동해달라고 요청했다.김양은 119에 신고한 뒤 베란다 쪽으로 이동했으나 밖으로 대피하지 못하고 숨진 채 발견됐다. 그의 어머니와 여동생도 각각 화상을 입고 연기를 마셔 인근 병원으로 이송됐다.바로 위층에 거주하던 50대 여성도 연기를 흡입해 호흡곤란을 호소하며 치료를 받았다.1979년 준공된 은마아파트는 스프링클러 설치 의무가 없던 시기에 지어져 스프링클러 등 화재 대비 시설을 제대로 갖추고 있지 않았다.경찰과 소방 당국은 현장 감식을 마치고 조명 등 일부 전기기구를 국립과학수사연구원(국과수)에 보냈다.윤예림 기자