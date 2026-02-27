14시간 버틴 김병기, 이틀째 경찰 출석… ‘13개 의혹’ 정조준

뇌물수수·직권남용 등 혐의 피의자 신분 재소환

공천헌금·취업 청탁 등 13가지 의혹 전반 조사

경찰, 추가 소환 가능성… 신병 처리 여부 검토

이미지 확대 뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속 의원이 27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

공천헌금 수수 등 13개 의혹에 휩싸인 김병기 무소속 의원이 27일 경찰에 재차 출석했다. 전날 14시간이 넘는 고강도 조사를 받은 데 이어 이틀째 조사가 이어지고 있다.서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 김 의원을 뇌물수수, 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의로 피의자 신분으로 소환했다.김 의원은 오전 10시쯤 서울경찰청 마포청사에 도착해 “계속 성실히 조사받겠다”면서 “조사가 끝난 다음에 기회가 되면 따로 말씀드릴 자리를 마련할 수 있을 것 같다”고 밝혔다. 그는 ‘어떤 내용 위주로 소명할 예정이냐’는 취재진 질문에 “조사를 받아봐야 알 것 같다”고 답했다. ‘의혹을 해소할 증거를 제출했느냐’는 물음에는 별다른 답을 하지 않았다.김 의원은 2020년 동작구의원 2명으로부터 공천헌금 명목으로 3000만원을 받았다가 수개월 뒤 돌려줬다는 의혹을 받는다. 지난해 말 언론 보도로 각종 의혹이 제기된 이후 관련 고소·고발이 잇따랐다. 이와 함께 차남의 숭실대학교 편입 과정에 관여했다는 의혹, 빗썸 취업 청탁 의혹, 배우자의 법인카드 유용 사건과 관련해 수사를 무마해달라고 경찰 출신 국회의원에게 청탁했다는 의혹 등 모두 13가지 혐의로 수사를 받고 있다.앞서 경찰은 전날 김 의원을 처음 소환해 조사했다. 그는 오전 9시부터 약 14시간 30분 동안 조사를 받은 뒤 오후 11시 30분쯤 귀가했다. 전날 조사에서 김 의원은 대부분의 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 그는 출석 당시에도 “성실히 조사에 임해 제기된 의혹과 음해를 모두 해소하고 반드시 명예를 회복하겠다”고 밝힌 바 있다.경찰은 전날 조사가 미진했던 부분을 중심으로 추가 확인을 진행한 뒤 김 의원의 신병 처리 여부를 결정할 방침이다. 의혹이 여러 개인 만큼 2차 조사 이후에도 추가 소환 가능성이 제기된다. 박정보 서울경찰청장은 지난 9일 정례 기자간담회에서 “여러 차례 불러 조사해야 할 것 같다”고 밝혔다.유승혁 기자