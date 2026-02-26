‘칭찬 결핍’ 임형주, 거액 사기당했다… “8천만원 떼여”

이미지 확대 TV 조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’ 캡처

팝페라 가수 임형주가 과거 사기 피해 사실을 털어놨다.그는 지난 25일 방송된 TV조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’에서 “처음 만난 사람한테 경계심이 있는데, 칭찬을 듬뿍 해주면 푹 빠진다”고 밝혔다.유인경 작가는 “사기당하기 좋은 캐릭터”라며 우려했다. 임형주의 모친 헬렌 킴은 “쟨 모든 걸 다 줄 거야”라며 아들이 칭찬에 유독 약하다고 했다. 임형주는 “전부 계산해 봤더니 8000만원 정도 뜯겼더라”고 고백했다.이날 방송에서 임형주는 용산문화재단 이사장 임명을 축하하는 자리도 가졌다. 그가 해당 재단의 역대 최연소 이사장이라는 사실을 강조하자, 헬렌 킴은 “지긋지긋해”라며 눈살을 찌푸렸다.유인경은 “왜 자랑하고 다니겠나. 엄마가 인정을 안 해주기 때문이다”며 “다른 사람한테 확인받고 싶은 것”이라고 분석했다.문경근 기자