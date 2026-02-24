새 학기 앞두고 이사 왔는데… 은마아파트 화재에 여학생 참변

“불길 번질까 공포”… 새벽 비명·화재경보에 긴급 대피

준공 47년 노후 아파트… 스프링클러 미설치에 피해 커져

이미지 확대 24일 1명이 숨지고 3명이 다친 서울 강남구 대치동 은마아파트 화재 현장. 서울신문 DB

서울 강남구 대치동 은마아파트에서 화재가 발생해 10대 여학생 1명이 숨지고 그 가족 등 3명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 지어진 지 47년 된 이 아파트에는 스프링클러가 설치돼 있지 않아 피해를 키운 것으로 보인다.24일 소방당국과 경찰에 따르면 이날 오전 6시 20분쯤 아파트 8층에서 불이 났다는 신고가 접수됐다. 소방 당국은 인력 143명과 장비 41대를 투입해 진화에 나섰다. 오전 6시 50분쯤 큰불을 잡았고, 7시 40분쯤 완전히 불길을 껐다. 화재 당시 주민 70여명이 긴급 대피했으며, 불길이 잡힌 뒤에야 대부분 집으로 돌아왔다.이 화재로 집에 있던 17세 여성이 목숨을 잃었고, 함께 있던 어머니(39)와 여동생(13)도 각각 화상을 입고 연기를 마셔 인근 병원으로 이송됐다. 바로 위층에 거주하던 50대 여성도 연기를 흡입해 호흡곤란을 호소하며 치료를 받았다.사고 현장은 참혹했다. 불이 시작된 8층을 중심으로 시커먼 그을음이 위층 외벽까지 치솟으며 건물 상부를 통째로 검게 물들였다. 가구들은 뼈대만 남은 채 주저앉았고, 벽지는 고열에 녹아 흘러내리며 콘크리트 벽면을 그대로 드러냈다. 유리창은 산산이 부서졌고, 창틀은 열기로 오그라들었다.해당 동 9층에 사는 40대 박모씨는 “새벽 6시쯤 ‘꺅’하는 비명이 여러 번 들려 창밖을 내다봤다”며 “곧이어 화재경보기가 울렸고, 창밖으로는 불길이 붉게 치솟고 있었다. 우리 집 베란다 쪽으로 번질까 봐 너무 무서웠다”고 당시 상황을 전했다.숨진 학생의 가족은 새 학기를 앞두고 최근 이사 온 것으로 전해졌다. 주민들에 따르면 해당 세대는 3개월 동안 인테리어 공사를 마친 뒤 3~4일 전 입주했다. 같은 동 11층 주민 50대 김모씨는 “아이 학업에 대한 기대를 안고 이사를 왔을 텐데 이런 비극이 닥쳐 너무 안타깝다”고 전했다.1979년 준공된 은마아파트는 스프링클러 설비 의무화 이전에 지어져 세대 내 스프링클러가 없다. 주민들은 연기감지기를 개별로 달거나 가정용 소화기를 비치하는 등 자구책에 의존해 왔다. 주민 노모(55)씨는 “세대 안에 스프링클러가 없어 불이 나면 외부에서 물을 끌어다 써야 한다”며 “건물이 오래돼 늘 불안했는데 결국 이런 일이 벌어져 마음이 무겁다”고 말했다.경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다. 현재까지 방화 등 범죄 혐의점은 발견되지 않았다. 경찰 관계자는 “음식을 조리하던 중 불이 났을 가능성도 있다”며 “정확한 발화 지점과 경위를 자세히 들여다보고 있다”고 밝혔다.유승혁 기자