경찰, ‘尹대통령실 PC 초기화’ 정진석·윤재순 불구속 송치

임태환 기자
임태환 기자
수정 2026-02-24 15:15
입력 2026-02-24 15:15
윤석열 전 대통령 파면 직후 용산 대통령실 컴퓨터 초기화를 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령실 비서실장이 피의자 신분 조사를 받으려 지난 8일 오전 서울 종로구 경찰청 3대 특검 특별수사본부로 출석하고 있다. 뉴스1
윤석열 전 대통령 파면 직후 용산 대통령실 컴퓨터 초기화를 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령실 비서실장이 피의자 신분 조사를 받으려 지난 8일 오전 서울 종로구 경찰청 3대 특검 특별수사본부로 출석하고 있다. 뉴스1


경찰이 윤석열 전 대통령 파면 직후 용산 대통령실 컴퓨터(PC) 초기화를 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령 비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 검찰에 송치했다.

3대 특검 잔여 사건을 수사 중인 경찰청 특별수사본부는 24일 정 전 실장과 윤 전 비서관을 공용전자기록등손상, 직권남용권리행사방해, 대통령기록물관리에관한법률위반 혐의로 서울중앙지검에 각각 불구속 송치했다. 이들은 12·3 비상계엄 관련 증거를 인멸하려 한 혐의를 받는다.

앞서 시민단체들은 지난해 6월 고위공직자범죄수사처와 경찰 등에 정 전 실장과 윤 전 비서관을 직권남용, 증거인멸 혐의 등으로 고발했다. 단체들은 이들이 대통령실 공용 컴퓨터와 서류 등을 파기 및 파쇄했다고 주장했다.

공수처와 경찰로부터 사건을 넘겨받은 내란특검팀은 윤 전 비서관이 지난해 4월 수석비서관회의에서 정 전 실장에게 ‘플랜 B’라는 이름의 계획을 보고한 것으로 판단했다. 해당 계획엔 대통령실의 모든 PC를 초기화하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 실제 대통령실 PC 1000여대가 윤 전 대통령 파면 결정 이후 초기화됐다.

또 내란특검팀은 윤 전 비서관이 당시 대통령실 직원들에게 ‘제철소 용광로에 넣어 PC를 폐기하라’고 지시했다는 진술도 확보했다. 다만 대통령기록물 분량이 방대해 수사 기간 내에 결론을 내지 못하고 경찰에 사건을 넘겼다.

특수본은 지난 8일 정 전 실장을 피의자 신분으로 불러 약 18시간 조서했다. 이에 앞서 윤 전 비서관도 지난 3일 조사를 받았다.

임태환 기자
