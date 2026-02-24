메뉴
[속보] 경찰, ‘김병기 차남 특혜채용 의혹’ 빗썸 본사 등 압수수색

문경근 기자
문경근 기자
수정 2026-02-24 10:22
입력 2026-02-24 10:16
이미지 확대
더불어민주당 김병기 의원이 지난달 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 입장을 밝히고 차량에 탑승하고 있다.2026.1.19. 안주영 전문기자
더불어민주당 김병기 의원이 지난달 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 입장을 밝히고 차량에 탑승하고 있다.2026.1.19. 안주영 전문기자


경찰이 무소속 김병기 의원 소환 조사를 앞두고 김 의원 차남을 특혜 채용한 의혹을 받는 가상자산 거래소 빗썸을 압수수색하고 있다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 24일 오전 9시 40분부터 김 의원의 뇌물수수 혐의와 관련해 강남구 빗썸 본사와 금융 타워 등 2곳에 수사관을 보내 관련 자료를 확보 중이다.

김 의원 전직 보좌관들의 진술서에 따르면 김 의원은 차남 취업과 관련해 빗썸 등 코인 관련 회사에 관심을 보였으며, 2024년 9∼11월쯤 빗썸과 두나무 양측에 채용 청탁을 시도한 것으로 알려졌다.

실제로 김 의원의 차남은 지난해 1월 빗썸에 취업해 6개월간 일했다. 김 의원은 의정 활동을 통해 빗썸을 경쟁 업체인 두나무보다 밀어주려고 했다는 의혹도 불거진 상태다. 김 의원의 총 13가지 의혹을 수사 중인 경찰은 26일과 27일 양일간 김 의원을 피의자 신분으로 소환 조사한다.

문경근 기자
