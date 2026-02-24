밀양 삼랑진 산불 70% 진화했지만 긴장 계속…민가 방어 집중

이미지 확대 24일 오전 경남 밀양시 삼랑진읍 산불현장에 산불진화헬기가 투입돼 진화작업을 실시하고 있다. 산림청 제공. 2026.2.24

경남 밀양에서 발생한 산불 진화 작업이 이어지고 있다.산림청 중앙사고수습본부는 23일 오후 4시 11분쯤 밀양시 삼랑진읍 검세리 산31 일원에서 발생한 산불과 관련, 24일 오전 2시를 기해 ‘산불 확산 대응 2단계’를 발령하고 민가 주변 확산 저지에 총력을 기울이고 있다고 밝혔다.이날 오전 5시 기준 산불영향구역은 134㏊로 추정된다. 전체 화선 6.0㎞ 가운데 4.2㎞를 진화해 진화율은 70%이며 남은 화선은 1.8㎞다.현장에는 바람이 다소 잦아든 상태지만 연무로 시정거리가 확보되지 않아 헬기 운용에 어려움을 겪고 있다. 산림·소방당국은 진화 헬기 34대와 진화 차량 159대, 인력 745명 등 가용 자원을 총동원해 진화 작업을 벌이고 있다.당국은 주변 민가 분포와 산세를 고려해 주민 안전 확보를 최우선으로 방어선을 구축하는 한편 추가 확산 가능성에도 대비해 대응 단계를 유지하고 있다.전날 밀양시는 긴급재난 문자를 통해 검세마을·율동마을·안태마을·무곡마을 주민과 인근 요양병원 환자들에게 대피를 안내했다. 주민 등 137명은 자택과 삼랑진초등학교 등으로 몸을 피했다. 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 확인됐다.산림청 중앙사고수습본부와 경남도는 “주불 진화 완료 시까지 가용 인력과 장비를 총동원해 조기 진화에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.밀양 이창언 기자