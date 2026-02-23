함양 산불 진화율 83%…일몰 전 주불 진화 ‘가시권’

이미지 확대 산림 당국 헬기가 23일 경남 함양군 마천면에서 산불 진화 작업을 하고 있다. 2026.2.23.산림청 제공

23일 일몰 전 주불 진화를 목표로 한 경남 함양군 마천면 산불이 진화율을 83%까지 끌어올렸다.산림청 중앙사고수습본부는 이날 오후 2시 기준 산불영향구역은 232㏊로 추가 확산은 없고, 화선 길이 8.0㎞ 중 6.6㎞를 진화해 진화율은 83%로 집계됐다고 밝혔다.이번 산불은 지난 21일 오후 9시 14분쯤 마천면 창원리 산23-2 일원에서 발생했다.산불 확산 우려가 커지면서 22일 오후 10시 30분을 기해 산불 확산 대응 2단계가 발령됐고 같은 날 오후 11시 14분에는 국가소방동원령이 발동됐다. 산불 현장 통합지휘 권한은 산림청장(직무대리)으로 전환했다.산림당국은 이날 일출과 동시에 진화 헬기 51대를 차례대로 투입했다.지상에는 진화 차량 119대와 진화인력 754명을 배치해 공중·지상 입체 진화 작전을 전개하고 있다.또한 시설 피해가 우려되는 마을 보호와 북쪽 산불 확산 저지를 위해 산림청 헬기 2대를 활용해 리타던트(산불지연제) 3만 6000리터를 살포하는 등 확산 차단 조치도 병행했다.주민 안전을 최우선으로 한 사전 대응에 따라 주민 164명은 인근 대피시설로 이동한 상태다.산림청 중앙사고수습본부와 경남도는 “헬기 가동을 통해 산불 진화에 진전이 있는 상황”이라며 “잔여 화선을 신속히 정리해 조기 주불 진화를 목표로 총력을 다하겠다”고 밝혔다.함양 이창언 기자