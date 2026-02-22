[포토] ‘함양 산불’ 진화작업

1 / 5 이미지 확대 함양 산불 진화작업 22일 오후 경남 함양군 산불 현장에서 산림청 산불재난특수진화대원이 방화선을 구축하며 진화작업을 벌이고 있다. 2026.2.22 산림청 제공

이미지 확대 함양 산불 진화하는 대원들 22일 오후 경남 함양군 산불 현장에서 산림청 산불재난특수진화대원이 방화선을 구축하며 진화작업을 벌이고 있다. 2026.2.22 산림청 제공

이미지 확대 방화선 구축하는 함양 산불진화대원 22일 경남 함양군 산불 현장에서 산불진화대원이 방화선을 구축하고 있다. 이 산불은 지난 21일 오후 9시 14분께 발생해 이틀째 꺼지지 않고 있다. 2026.2.22 산림청 제공

이미지 확대 함양 산불 이틀째 확산…주민 대피명령 내려져 지난 21일 경남 함양에서 발생한 산불이 확산해 주민 대피명령이 내려졌다. 함양군은 22일 오전 8시 55분 재난안전문자를 통해 “마천면 창원리 산 23의 2 일대에 산불이 확산하고 있다”며 “견불동 주민과 입산객은 고정마을회관으로 즉시 대피하라‘고 밝혔다. 사진은 이날 발생한 함양 산불 현장. 2026.2.22 산림청 제공

이미지 확대 연기 자욱한 함양 산불 현장지난 21일 오후 9시 14분께 경남 함양군 마천면 창원리 야산에 불이 났다. 사진은 산불 현장. 2026.2.22 독자 제공 연합뉴스

22일 오후 경남 함양군 산불 현장에서 산림청 산불재난특수진화대원이 방화선을 구축하며 진화작업을 벌이고 있다.온라인뉴스부