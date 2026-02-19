마라도 전담 의용소방대장, 사진찍다 바다에 빠진 부자 구했다

김희주 의용소방대원 바다에 뛰어들어 부자 구조

이미지 확대 김희주(사진 오른쪽) 마라전담 의용소방대장이 19일 오후 1시 35분쯤 대정읍 마라도 신작로 방파제 인근 바다에 빠진 관광객 부자를 구조했다. 제주도소방안전본부 제공

제주 최남단 섬 마라도에서 풍경 사진을 찍던 관광객 부자가 바다에 빠졌으나, 현장에 있던 주민 의용소방대원의 신속한 대응으로 목숨을 건졌다. 의료 취약지인 도서 지역에서 주민 구조망의 역할이 다시 한 번 빛을 발했다.제주도 소방안전본부에 따르면 19일 오후 1시 35분쯤 서귀포시 대정읍 마라도 신작로 방파제 인근 해상에서 관광객 A(50)씨와 10세 아들 B군이 바다에 빠졌다는 신고가 119에 접수됐다.사고는 갯바위에서 사진을 찍던 중 발생했다. B군이 미끄러져 바다로 떨어지자, 이를 구하려던 A씨도 뒤따라 입수했다가 빠져나오지 못한 것으로 전해졌다. 현장에 있던 시민이 구명동의를 던졌지만 닿지 않았고, 구조가 지연될 경우 인명 피해로 이어질 수 있는 긴박한 상황이었다.신고를 받고 출동한 김희주(55) 마라전담 의용소방대장은 곧바로 바다에 뛰어들어 두 사람을 차례로 구조했다. 파도가 이는 가운데서도 침착하게 구조 활동을 펼쳤고, 부자는 무사히 육지로 옮겨졌다.B군은 큰 외상은 없었지만, A씨는 심한 구토와 산소포화도 저하 증상을 보여 닥터헬기를 통해 제주시내 병원으로 이송됐다. 현재 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.마라도는 119안전센터가 없는 도서 지역으로, 사고 발생 시 주민들로 구성된 의용소방대가 초기 구조와 응급조치를 맡는다. 소방 당국은 “해안가 갯바위는 이끼와 해수로 매우 미끄럽다”며 “사진 촬영이나 낚시 등으로 바다 가까이 접근할 때는 안전수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다.제주 강동삼 기자