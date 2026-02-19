모텔 ‘약물’ 女연쇄살인범, 챗GPT에 “수면제랑 술 같이 먹으면 죽어?”

첫 피해자 의식 회복하자 약물 투약량 늘려 음료 제조

이미지 확대 수유동 모텔 변사사건 피의자 영장심사 서울 강북구 수유동 모텔에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 A씨가 12일 서울북부지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. 경찰에 따르면 A씨는 지난 9일 강북구 수유동의 한 모텔에서 20대 남성 B씨에게 약물이 든 음료를 건네 숨지게 한 혐의를 받는다. 2026.2.12 연합뉴스

이미지 확대 모텔서 남성들 잇단 변사, 20대 용의자 영장심사 서울 강북구 수유동 모텔에서 약물이 든 음료를 건네 타인을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성이 12일 오전 서울 도봉구 북부지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에 출석하고 있다. 경찰은 이 여성이 지난달 말 또 다른 남성에게도 동일한 수법으로 범행을 저지른 것으로 보고 숨진 이들의 부검을 진행 중이다. 2026.2.12 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

약물이 든 음료로 남성 2명을 잇달아 숨지게 한 혐의로 구속된 20대 여성 김모씨가 범행에 앞서 여러 차례 약물 투여의 위험성을 생성형 인공지능(AI)에 질문한 것으로 드러났다.서울 강북경찰서는 이러한 정황 증거를 근거로 김씨에게 살인 고의가 있었던 것으로 판단, 19일 김씨에게 살인 혐의를 적용해 검찰에 구속 송치했다.경찰은 지난 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 당시 김씨에 대해 마약류관리법 위반 혐의와 더불어 상해치사 혐의를 적용했었다.김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 각각 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명의 의식을 잃게 만든 혐의를 받고 있다.경찰 조사 결과 그는 범행 전부터 챗GPT에 ‘수면제랑 술을 같이 먹으면 어떤가’, ‘얼마나 같이 먹으면 위험한가’, ‘죽을 수도 있나’ 등의 질문을 입력했던 것으로 확인됐다.경찰 관계자는 “(김씨가) 여러 번에 걸쳐 관련 질문을 던지고 답변받았다”면서 “술과 약물을 함께 복용할 시 사망에 이를 수 있다는 점을 충분히 인지하고 있었다”고 밝혔다.김씨는 첫 범행 후 피해자가 의식을 회복하자 약물 투약량을 크게 늘린 음료를 만든 것으로 파악됐다.김씨는 경찰에서 “처방받은 정신과 약을 숙취해소제에 타서 들고 다니다 남성들에게 건넨 건 사실”이라면서도 피해자들이 숨질 줄 몰랐다며 살인의 고의성은 부인해왔다.그러나 경찰은 김씨의 챗GPT 질문 자료 등을 볼 때 그가 남성들의 사망 가능성을 충분히 예견할 수 있었다고 판단해 상해치사죄가 아닌 살인죄를 적용했다.경찰은 설 연휴 기간 프로파일러를 투입해 사이코패스 진단검사와 면담을 진행했으며, 결과를 검찰에 송부할 방침이다. 결과가 나오는 데는 열흘가량 소요된다.김씨는 경찰 조사에서 우울 증상이 있다고 말한 것으로 전해졌다. 의료기록 조회 결과 김씨는 실제 정신질환으로 치료를 받은 적이 있는 것으로 나타났다.경찰 관계자는 “추가 피해자 여부는 계속 수사할 예정”이라고 말했다.신진호 기자