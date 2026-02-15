변호사 누르고 개인 전문직 소득 1위…연봉 1.2억 ‘직업’은?

이미지 확대 계산기 이미지. 아이클릭아트

개업 회계사 소득이 개업 변호사를 따돌리고 전문직 개인 소득 1위에 올랐다.지난 14일 국민의힘 박성훈 의원실이 국세청으로부터 받은 전문직 업종별 사업소득 신고현황에 따르면, 2024년 귀속 기준 회계사업 신고인원 1628명이 총 1992억원의 사업소득을 신고했다. 1인당 평균은 1억 2200만원이었다.회계사는 지난 5년 동안 9개 전문 직종 중 1위를 차지해 왔다. 다만 2023년 1억 2400만원보다 2024년 소폭 감소했다. 회계사 다음은 변호사였다. 2024년 6954명이 총 7366억원을 신고해 1인당 평균 1억 600만원이었다. 2020년 1인당 1억 900만원이었던 변호사업 사업소득은 2023년 9700만원으로 1억원 아래로 떨어졌다.개인 회계사가 개업 변호사보다 사업 소득이 높은 건 두 업종의 개업 방식 때문으로 분석된다. 공인회계사 시험 합격자는 회계법인 등 실무 수습 기관에서 2년 이상의 수습 기간을 거쳐야 정식 자격을 얻을 수 있다. 개인 개업을 하더라도 안정적인 수익 구조를 먼저 갖춘 후 개업하는 방식이다. 변호사는 로스쿨 졸업 후 변호사 자격을 딴 뒤 대형 법무법인에 취직하지 못하는 경우 바로 개업을 선택하는 경우가 흔한 편이다. 이러한 사례들이 1인당 수익 평균 액수를 낮추는 것으로 보인다.2024년 기준 3위는 세무사업으로, 1만894명이 8958억원을 신고해 1인당 평균 사업소득은 8200만원으로 집계됐다. 변리사업은 1171명이 942억원을 신고해 1인당 평균 8000만원으로 그 뒤를 이었다. 노무사업은 2500만원으로 8개 전문직 중 가장 낮았다. 건축사업 3000만원, 법무사업 3200만원, 감정평가사업 3900만원, 관세사업 6000만원 등이었다.한편 해당 통계는 2020년부터 2024년까지 귀속 종합소득세를 신고한 전문직 사업자의 업종별 사업 소득액을 기준으로 집계한 개업 전문직 소득으로, 법인 소속 전문직의 근로소득과는 다르다.문경근 기자