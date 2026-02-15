“너무 어렵다”…기혼남녀가 꼽은 명절 고민 1위는?

이미지 확대 차례상 자료사진. 서울신문 DB

기혼자들이 느끼는 명절 맞이의 어려움은 성별에 따라 미묘한 차이를 보였다. 남성은 양가 방문 일정 조정을, 여성은 명절 선물 준비를 걱정하는 것으로 나타났다.지난 14일 결혼정보회사 가연이 지난달 말 25~39세 기혼남녀 517명을 대상으로 실시한 ‘2026 연애·결혼 인식 조사’에 따르면 기혼자들은 결혼 후 명절을 보낼 때 가장 어려웠던 점으로 ‘양가 방문 일정 조율’(25.1%)을 꼽았다. 이어 ‘양가 부모님 선물 등 지출 부담’(22.7%), ‘장거리 이동·교통 문제’(19.4%), ‘결혼 전과 달라진 역할 및 기대치 부담’(13.2%), ‘배우자와 시가·처가 관계 스트레스’(8%), ‘명절 식사 준비 등 가사 부담’(7.1%) 등이 뒤를 이었다.특히 성별에 따른 어려움이 차이를 보였는데, 남성은 ‘양가 방문 일정 조율’(28.4%)을 가장 어렵다고 답했지만 여성은 ‘명절 선물 등 지출 부담’(26.6%)을 첫손에 꼽았다.이는 단순히 돈의 액수를 넘어 양가에 드리는 선물의 수준을 맞추고 형평성을 고려하는 과정에서 오는 심리적 압박을 토로한 것으로 풀이된다. 남성과 여성의 2순위 어려움은 각각 ‘장거리 이동·교통 문제’(23.4%), ‘양가 방문 일정 조율’(22%)이었다.강은선 가연 커플매니저는 “가사 부담 응답의 비중이 상대적으로 낮은 대신 일정·이동·비용 등 가족 운영에 속하는 응답 비중이 높은 점을 눈여겨볼 부분”이라며 “차례 및 식사를 대규모로 준비하던 대가족 중심의 명절 문화가 점차 간소화되는 흐름과 맞닿아 있는 것으로 보인다”고 밝혔다.문경근 기자