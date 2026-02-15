“반려견 놀이터에 낚싯바늘 박힌 빵 10개”… 견주들 분노케한 사진

이미지 확대 전남 나주 금천면에 있는 나주반려견놀이터에서 발견됐다고 알려진 낚싯바늘 박힌 빵. 엑스(X) 캡처

이미지 확대 전남 나주 금천면에 있는 나주반려견놀이터에서 발견됐다고 알려진 낚싯바늘 박힌 빵. 엑스(X) 캡처

전남 나주시가 운영하는 반려견 놀이터에서 낚싯바늘이 박힌 빵이 발견돼 견주들이 수사를 촉구하고 있다.15일 스레드와 엑스(X) 등 소셜미디어(SNS)에 따르면 전날 나주의 한 견주는 금천면에 있는 나주반려견놀이터에서 낚싯바늘이 박힌 빵 10여개를 발견했다고 전했다.글쓴이가 올린 사진을 보면 빵에는 엄지손가락보다 큰 크기의 낚싯바늘이 빵 한가운데 교묘히 박혀 있고, 일부는 녹이 슬어 있기도 했다.빵이 발견된 나주반려견놀이터는 나주시가 반려동물 친화 공간을 제공하기 위해 이달부터 시범 운영에 들어간 곳이다. 이곳은 반려견과 함께 이용할 수 있는 여가 공간이 5000㎡ 넘는 규모로 조성됐다. 동물 등록을 마치면 누구나 무료로 이용할 수 있다.낚싯바늘 박힌 빵을 본 견주들과 동물단체 등은 “반려동물이 모르고 먹었다면 입안이 찢어지고 장이 뚫리고 응급수술까지 가게 되는 명백한 범죄 행위”라며 누군가 일부러 넣지 않고는 이렇게 될 수 없다고 공분했다.사실상 동물을 노린 ‘묻지마식 범죄’라는 지적이다.나주시 관계자는 “해당 제보 내용을 확인하고 오전부터 순찰을 진행했으나 낚싯바늘이 박힌 빵을 발견하지 못했다”면서 “폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인해 정확한 사실관계를 파악하겠다”고 밝혔다.신진호 기자