사회 사건·사고 엄성규 부산경찰청장 대기발령…임명 4개월여만

이창언 기자 수정 2026-02-13 16:27 입력 2026-02-13 16:20

경찰 이미지. 서울신문DB

엄성규 부산경찰청장(직무대리)가 임명 4개월 만에 대기발령됐다. 경찰은 엄 청장을 다른 곳으로 인사조치할 예정이다.엄 청장은 지난해 9월 25일 부산경찰청장 직무대리로 임명됐다.부산 정철욱 기자