[속보] ‘억대 뇌물수수’ 임종성 전 의원, 1심 징역 2년

유승혁 기자
수정 2026-02-10 14:55
입력 2026-02-10 14:48
임종성 전 더불어민주당 의원이 2024년 9월 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 ‘돈봉투 수수 의혹’ 1심 선고 공판에서 징역형 집행유예를 선고받은 후 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스
임종성 전 더불어민주당 의원이 2024년 9월 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 ‘돈봉투 수수 의혹’ 1심 선고 공판에서 징역형 집행유예를 선고받은 후 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스


지역구 건설업체로부터 억대 뇌물을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 임종성 전 더불어민주당 의원이 1심에서 징역 2년을 선고받았다.

