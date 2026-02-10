사회 사건·사고 [속보] ‘억대 뇌물수수’ 임종성 전 의원, 1심 징역 2년 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/02/10/20260210500256 URL 복사 댓글 0 유승혁 기자 수정 2026-02-10 14:55 입력 2026-02-10 14:48 이미지 확대 임종성 전 더불어민주당 의원이 2024년 9월 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 ‘돈봉투 수수 의혹’ 1심 선고 공판에서 징역형 집행유예를 선고받은 후 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 지역구 건설업체로부터 억대 뇌물을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 임종성 전 더불어민주당 의원이 1심에서 징역 2년을 선고받았다. 유승혁 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 임종성 전 의원이 1심에서 선고받은 형량은? 징역 2년 징역 3년