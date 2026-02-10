[속보] ‘억대 뇌물수수’ 임종성 전 의원, 1심 징역 2년

이미지 확대 임종성 전 더불어민주당 의원이 2024년 9월 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 ‘돈봉투 수수 의혹’ 1심 선고 공판에서 징역형 집행유예를 선고받은 후 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지역구 건설업체로부터 억대 뇌물을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 임종성 전 더불어민주당 의원이 1심에서 징역 2년을 선고받았다.유승혁 기자