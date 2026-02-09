[포토] 육군 코브라 헬기 추락 사고

1 / 6 이미지 확대 가평에서 육군 코브라 헬기 추락 9일 경기도 가평군 조종면 현리에서 육군 코브라 헬기가 추락해 군 당국이 현장을 조사하고 있다. 2026.2.9 연합뉴스

9일 경기도 가평군 조종면 현리에서 육군 코브라 헬기가 추락해 군 당국이 현장을 조사하고 있다.온라인뉴스부