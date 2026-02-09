사회 사건·사고 [포토] 육군 코브라 헬기 추락 사고 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/02/09/20260209800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-09 13:21 입력 2026-02-09 13:16 1/ 6 이미지 확대 가평에서 육군 코브라 헬기 추락9일 경기도 가평군 조종면 현리에서 육군 코브라 헬기가 추락해 군 당국이 현장을 조사하고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 가평에서 육군 코브라 헬기 추락9일 경기도 가평군 조종면 현리에서 육군 코브라 헬기가 추락해 군 당국이 현장을 조사하고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 가평에서 육군 코브라 헬기 추락9일 경기도 가평군 조종면 현리에서 육군 코브라 헬기가 추락해 군 당국이 현장을 조사하고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 가평에서 육군 코브라 헬기 추락9일 경기도 가평군 조종면 현리에서 육군 코브라 헬기가 추락해 군 당국이 현장을 조사하고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 가평에서 육군 코브라 헬기 추락9일 경기도 가평군 조종면 현리에서 육군 코브라 헬기가 추락해 군 당국이 현장을 조사하고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 가평에서 육군 코브라 헬기 추락9일 경기도 가평군 조종면 현리에서 육군 코브라 헬기가 추락해 군 당국이 현장을 조사하고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 9일 경기도 가평군 조종면 현리에서 육군 코브라 헬기가 추락해 군 당국이 현장을 조사하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 헬기 추락 사고가 발생한 지역은? 경기도 가평군 경기도 연천군