정부세종청사서 근무하던 신입 사무관 숨진 채 발견

정부세종청사에서 근무하는 30대 신입 사무관이 자신의 오피스텔에서 떨어져 숨지는 사고가 발생했다.9일 경찰과 소방당국에 따르면 지난 3일 오전 9시 25분쯤 세종시 어진동의 한 오피스텔 앞 도로에 남성이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다. 구조대가 출동했을 때 남성은 이미 숨진 상태였다.경찰 조사 결과 숨진 남성은 국세청에서 지난달 초 재정경제부 세제실로 파견된 신입 사무관 A씨로 확인됐다.경찰은 “범죄 혐의점은 없으며, 마지막 이동 경로까지 확인되는 등 타살 혐의가 없어 변사 처리했다”고 밝혔다.A씨의 사망 소식에 세종 관가가 술렁이고 있다. 앞서 지난해 10월에도 국가정보자원관리원 화재 사고 관련 업무를 맡아온 행정안전부 소속 50대 서기관이 정부세종청사에서 투신해 숨진 바 있다.이번 사건으로 동료들은 깊은 침통에 빠졌으며, 공직자들의 업무 환경과 정신적 부담에 대한 제도적 보완 필요성이 제기되고 있다.윤예림 기자