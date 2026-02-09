경기 가평군에서 군 헬기 추락…2명 심정지 이송

이미지 확대 서울신문DB

9일 오전 11시쯤 경기도 가평군 조종면 현리에 군 헬기가 추락하는 사고가 발생했다.탑승자 2명이 크게 다쳐 심정지 상태로 병원으로 이송됐으며 위독한 것으로 알려졌다. 사망 여부는 아직 공식 확인되지는 않았다.애초 피해자들은 중상자 처치가 쉬운 권역외상센터가 있는 의정부 성모병원으로 이송 예정이었으나 현재는 포천과 남양주에 있는 병원으로 각각 이송된 것으로 현재까지 파악됐다.해당 사고로 폭발이나 화재는 없었다고 당국은 밝혔다.해당 헬기는 육군 15항공단 예하 대대 소속 코브라 Ah-1s로, 비행 교육훈련을 위해 이날 오전 9시 45분께 이륙했으며 11시 4분에 추락한 것으로 파악됐다.탑승자 계급은 2명 모두 준위로 확인됐다. 관계 당국은 이상 교신이나 기체 이상 등 여러 사고 가능성을 조사할 예정이다.하승연 기자