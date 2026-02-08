눈 뜨기 힘든 강풍에 경주 산불 확산… 헬기 40대 투입 등 ‘국가소방동원령’

초속 22m 바람 불어 진화 어려움
지난 7일 경북 경주시 문무대왕면 입천리 일원에서 발생한 산불이 강풍과 송전 설비 등으로 주불 진화에 어려움을 겪으며 국가소방동원령이 두 차례 발령됐다.
소방 당국은 8일 오전 11시 33분을 기해 입천리 산불 진화 상황과 관련한 1차 국가소방동원령을 발령했다. 대구·대전·울산·강원·충남 등 5개 시도 119특수대응단 장비 5대 등이 추가 동원됐고, 이어 2차 동원령을 통해 부산·대구·울산·경남·창원 등 인근 5개 시도의 산불전문진화차 5대, 소방펌프차 20대, 물탱크차 10대가 추가 투입됐다.
이날 강풍으로 산불이 번지며 진화율은 등락했다. 오전 6시 30분 기준 진화율은 60%였다. 날이 밝으며 진화 헬기 40대, 진화 차량 104대, 진화인력 298명 등이 투입돼 대대적인 진화 작업이 이뤄졌지만, 순간 최대풍속 초속 21.6m의 강풍을 타고 오후 12시 기준 진화율은 23%로 급락했다. 주민들은 눈도 뜨기 힘들 정도의 강풍에 발을 동동 굴렀다. 지속적인 진화 작업으로 오후 3시 30분 기준 화선 3.62㎞ 중 3.05㎞에 대한 진화가 완료돼 진화율은 85%로 올라갔으나, 당국은 계속된 강풍에 촉각을 곤두세웠다.
산 능선을 따라 설치된 고압 송전탑도 진화 작업에 큰 제약으로 작용했다. 화선 일부 구간에 송전탑이 설치돼 헬기가 가까이 접근하지 못하면서 진화 효과가 떨어졌기 때문이다. 산림 당국은 주불 진화 완료 시까지 가용 인력과 장비를 총동원할 방침이다.
산림청 관계자는 “급경사지·강풍 구간 등 위험 지역은 무리한 진입을 막고 안전 중심 진화 중”이라며 “기상 여건과 지형 특성을 고려해 주민 안전을 최우선으로 대응하겠다”고 했다.
경주 김형엽·대전 박승기 기자
2026-02-09 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
입천리 산불에 국가소방동원령은 몇 차례 발령되었는가?