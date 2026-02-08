‘尹 대통령실 PC 초기화’ 정진석 피의자로 소환

특수본 첫 출석… 직권남용 등 혐의

파면 결정 후 1000대 초기화 확인

이미지 확대 정진석 전 대통령실 비서실장이 피의자 신분 조사를 받으려 8일 오전 서울 종로구 경찰청 ﻿특별수사본부로 출석하고 있다.

경찰이 윤석열 전 대통령 파면 직후 용산 대통령실 컴퓨터(PC) 초기화를 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령 비서실장을 소환했다.3대 특검 잔여 사건을 수사 중인 경찰청 특별수사본부는 8일 오전 공용전자기록 손상, 대통령기록물관리법 위반, 직권남용 등 혐의를 받는 정 전 실장을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 지난해 9월 내란특검팀 조사를 받은 정 전 실장이 특수본에 출석한 것은 이번이 처음이다. 그는 윤재순 전 대통령실 총무비서관과 함께 12·3 비상계엄 관련 증거를 인멸하려 한 혐의를 받는다.앞서 시민단체들은 지난해 6월 고위공직자범죄수사처와 경찰 등에 정 전 실장과 윤 전 비서관을 직권남용, 증거인멸 혐의 등으로 고발했다. 단체들은 이들이 대통령실 공용 컴퓨터와 서류 등을 파기 및 파쇄했다고 주장했다.공수처와 경찰로부터 사건을 넘겨받은 내란특검팀은 윤 전 비서관이 지난해 4월 수석비서관회의에서 정 전 실장에게 ‘플랜 B’라는 이름의 계획을 보고한 것으로 판단했다. 해당 계획엔 대통령실의 모든 PC를 초기화하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 실제 대통령실 PC 1000여대가 윤 전 대통령 파면 결정 이후 초기화됐다.또 내란특검팀은 윤 전 비서관이 당시 대통령실 직원들에게 ‘제철소 용광로에 넣어 PC를 폐기하라’고 지시했다는 진술도 확보했다. 다만 대통령기록물 분량이 방대해 수사 기간 내에 결론을 내지 못하고 경찰에 사건을 넘겼다. ﻿임태환 기자