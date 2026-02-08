경찰, ‘尹대통령실 PC 초기화 의혹’ 정진석 전 실장 첫 소환

이미지 확대 윤석열 전 대통령 파면 직후 용산 대통령실 컴퓨터(PC) 초기화를 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령 비서실장이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 8일 서울 경찰청 3대 특검 특별수사본부로 출석하고 있다. 연합뉴스

경찰이 윤석열 전 대통령 파면 직후 용산 대통령실 컴퓨터(PC) 초기화를 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령 비서실장을 소환했다.3대 특검 잔여 사건을 수사 중인 경찰 특별수사본부(특수본)는 8일 오전 10시 10분쯤 공용전자기록 손상, 대통령기록물관리법 위반, 직권남용 등 혐의를 받는 정 전 비서실장을 피의자 신분으로 불러 조사 중이다.정 전 실장은 윤재순 전 대통령실 총무비서관과 함께 12·3 비상계엄 관련 증거를 인멸하려 한 혐의를 받는다. 윤 전 비서관은 지난 3일 특수본에 출석해 조사받았다.앞서 특검은 윤 전 비서관이 당시 대통령실 직원들에게 ‘제철소 용광로에 넣어 PC를 폐기하라’고 지시했다는 진술도 확보했으나 대통령기록물 분량이 방대해 수사 기간 종료로 경찰에 사건을 이첩했다.임태환 기자