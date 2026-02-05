‘전두환 손자’ 전우원, 유튜버 변신…“미칠 것 같아서”

고 전두환 전 대통령의 손자 전우원씨가 유튜버로 변신했다.
지난달 30일 전씨가 운영하는 유튜브 채널 ‘위선자’에는 등산 콘텐츠 두 편이 연이어 올라왔다. 첫 영상에서 그가 찾은 곳은 서울 서대문구 안산이었다.
전씨는 “아직도 해결하지 못한 숙제 중 하나가 사람들 눈 보고 얘기하는 거다. 쉽게 고쳐지지 않는다”며 “눈을 보는 순간에 이 사람이 도대체 무슨 생각을 하고 있겠느냐는 생각이 멈추질 않으니까 그런 생각이 들킬 것 같다”고 말했다.
이어 “워낙 옛날부터 사람도 안 만나고 컴퓨터에서 게임만 하고 인간관계를 많이 안 해놓으니까 눈 보고 얘기하는 걸 잘 못 하겠더라”고 덧붙였다.
그러면서 “상대방이 나에 대해서 어떻게 생각하는지도 무섭고 사람들 눈을 보면 긴장하기 시작하니까 제가 진짜 해야 하는 생각이나 하고 싶은 거에 집중을 못 하고 나에 대해서 어떻게 생각할까 싶다”고 설명했다.
또 “저는 외로움을 진짜 잘 탄다. 사람들이 날 워낙 미친놈으로 보니까 사람들한테 말 거는 것도 무섭다. 나를 뭔가 인간으로 안 보는 느낌이 많이 든다. (사람들에게) 인사를 하면 대부분 그냥 씹히는 거 같다. 받아들여야 한다”며 씁쓸해했다.
그는 “두 달 동안 방 안에만 처박혀 있었다. 몸이 아파서 등산하면 몸이 낫는다고 해서 설악산, 지리산, 공룡능선 가고 이것저것 다 했지만 결국에 내 몸은 나아지지 않았다. 오히려 더 안 좋아졌다”고 전했다.
이어 “오랜만에 걸으니 좀 살 것 같다. 등산해서 그런지 아까 음식 먹은 게 안 내려가고 있었다. 그것 때문에 어깨가 뻐근하고 온몸이 아팠다”며 “오랜만에 등산하니까 진짜 너무 좋다. 사람들이 미친놈이라고 생각해도 방 안에 있으면 더 미친놈이 되는 것 같다. 밖에 나와서 해도 좀 쐬고 몸도 좀 움직이고 해야 사람다운 거 아닌가. 인간다운 짓을 해서 너무 좋았다”고 밝혔다.
전씨는 2023년 일가의 비자금 의혹을 폭로하고 본인의 마약 투약 사실을 자백했다. 그는 마약 투약 혐의로 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고받았다.
그는 같은 해 5월 광주 5·18 민주묘지를 찾아 유족과 피해자에게 사과의 뜻을 밝혔으며, 최근에는 마약 중독 예방 활동을 하고 있다. 또 본인의 어린 시절과 가족사 등을 담은 웹툰을 연재하고 있다. 전씨는 지난해 12월부터 AI를 활용해 만든 웹툰을 인스타그램에 올리고 있다.
문경근 기자
