안동 15층 아파트서 ‘먹던 컵라면’ 투척…행인 국물 뒤집어썼다

이미지 확대 이해를 돕기 위해 인공지능(AI)으로 생성한 사건 관련 이미지

경북 안동시의 한 아파트에서 누군가 컵라면을 아래로 던져 지나가던 행인이 라면 국물을 뒤집어쓴 사실이 뒤늦게 알려졌다.4일 제보자와 안동경찰서 등에 따르면 지난달 28일 오후 3시쯤 안동시의 15층짜리 아파트 고층에서 신원을 알 수 없는 사람이 먹던 컵라면을 아래로 던져 행인 A씨가 국물을 뒤집어쓰는 일이 발생했다.당시 아파트 주차장에 있던 주민들은 이 모습을 보고 놀라 항의하는 등 고성이 오간 것으로 알려졌으며, 신고를 받고 출동한 경찰이 수색에 나선 것으로 알려졌다.다만 라면 국물을 뒤집어쓴 A씨가 경찰에 “사건 접수와 처벌을 원하지 않는다”고 밝혀 해당 사건은 해프닝으로 마무리됐다.아파트 주민 B씨는 “30년간 이 동네에서 살았는데 상식 밖의 일이 종종 발생한다”며 “밤마다 싸우는 소리가 들리고 주차 문제로 주민 간 불화가 끊이지 않아 항상 불안하다”고 토로했다.경찰 관계자는 “라면국물 투척은 피해자가 처벌을 원하지 않아 종결했다”며 “방범순찰을 강화할 방침”이라고 전했다.하승연 기자