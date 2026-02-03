[속보] 말다툼 끝에 아내 살해한 70대 구속영장 신청

이미지 확대 수갑 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 서울신문DB

80대 아내와 말다툼을 하다 살해한 70대 남성에 대한 구속영장이 청구됐다.경기 의정부경찰서는 3일 아내를 살해한 혐의를 받는 70대 남성 A씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청했다고 밝혔다. A씨는 의정부시에 있는 자택에서 80대 아내 B씨와 말다툼을 하다 살해한 혐의를 받는다.범행 후 그는 평소 방문한 적 있는 가게를 찾아갔다. 하지만 가게 주인이 A씨의 말 내용이 범죄와 연루된 것 같다고 판단해 경찰에 신고했다. A씨는 경찰 조사에서 아내와 금전 문제로 다투다가 범행을 저질렀다고 진술했다.주변인 진술 등에 따르면 그는 망상으로 보일 정도로 정신 상태가 온전치 못한 것으로 알려졌다. 금전 문제 역시 실체가 있다기보다는 그의 망상에서 비롯된 것으로 전해졌다.A씨는 경찰 조사에서 범행 시점에 대해서도 정확히 기억하지 못하는 등 진술이 엇갈리고 있다. 경찰은 B씨의 시신 부검을 의뢰하는 등 구체적인 사건 경위를 조사 중이다.문경근 기자