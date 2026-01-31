[포토] ‘전소된’ 음성 생활용품 공장

1 / 4 이미지 확대 전소된 음성 생활용품 공장 31일 오전 충북 음성군 맹동면 두성리의 한 생활용품 제조공장에서 소방당국이 잔불 정리를 하고 있다. 이 공장에서는 전날 오후 2시55분께 원인을 알 수 없는 불이 났다. 2026.1.31 연합뉴스

이미지 확대 전소된 음성 생활용품 공장31일 오후 충북 음성군 맹동면 두성리의 한 생활용품 제조공장에서 소방당국이 잔불 정리를 하고 있다. 이 공장에서는 전날 오후 2시55분께 원인을 알 수 없는 불이 났다. 2026.1.31 연합뉴스

31일 오전 충북 음성군 맹동면 두성리의 한 생활용품 제조공장에서 소방당국이 잔불 정리를 하고 있다.이 공장에서는 전날 오후 2시55분께 원인을 알 수 없는 불이 났다.온라인뉴스부