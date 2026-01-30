[속보]‘셀프 조사 논란’ 로저스 쿠팡 대표 경찰 출석…“모든 조사에 협력할 것”

이미지 확대 입장 밝히는 로저스 쿠팡 한국 임시 대표 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대해 ‘셀프 조사’로 증거를 인멸한 혐의를 받는 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시 대표가 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 30일 서울경찰청으로 출석하며 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

