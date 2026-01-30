사회 사건·사고 [속보]‘셀프 조사 논란’ 로저스 쿠팡 대표 경찰 출석…“모든 조사에 협력할 것” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/01/30/20260130500158 URL 복사 댓글 0 임태환 기자 수정 2026-01-30 14:11 입력 2026-01-30 14:03 이미지 확대 입장 밝히는 로저스 쿠팡 한국 임시 대표 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대해 ‘셀프 조사’로 증거를 인멸한 혐의를 받는 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시 대표가 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 30일 서울경찰청으로 출석하며 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스 쿠팡의 개인정보 유출 사건과 관련해 이른바 ‘셀프 조사’로 증거인멸 의혹을 받는 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시 대표가 30일 처음으로 경찰에 출석했다. 임태환 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 해롤드 로저스가 경찰 조사를 받는 이유는? 증거인멸 의혹 개인정보 유출