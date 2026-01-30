메뉴
지인 살해하고 시신 유기한 30대 남성, 구속 송치

유승혁 기자
유승혁 기자
수정 2026-01-30 11:32
입력 2026-01-30 11:32

한파 속 남한강 일대 수색 계속… 시신 아직 발견 못 해

이미지 확대
경찰 자료사진. 연합뉴스
경찰 자료사진. 연합뉴스


함께 살던 지인을 살해한 뒤 시신을 경기 양평군 두물머리 인근에 유기한 혐의를 받는 30대 남성이 구속된 상태로 검찰에 넘겨졌다.

서울 도봉경찰서는 살인 및 시체유기 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 30일 구속 송치했다고 밝혔다.

A씨는 서울 강북구의 자택에서 함께 살던 30대 남성 B씨를 목 졸라 살해한 후 양평군 두물머리 인근에 시신을 유기한 혐의를 받는다.

경찰은 지난 21일 B씨의 지인으로부터 “B씨와 연락이 닿지 않는다”는 신고를 접수하고 수사에 착수했다. 같은 날 오후 노원구 일대에서 A씨를 특정해 긴급체포했으며, 23일 구속영장을 신청하고 다음날 법원으로부터 발부받았다.

조사 과정에서 A씨는 범행 사실을 인정하며, B씨와 다투던 중 목을 졸라 숨지게 했다고 진술한 것으로 전해졌다.

다만 시신이 유기된 것으로 추정되는 남한강변 일대는 최근 한파로 결빙 상태가 이어지면서 수색 작업에 어려움을 겪고 있다.

유승혁 기자
