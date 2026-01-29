김해 비철금속 공장서 불, 대응 2단계 발령…야산으로 확산

이미지 확대 화재 현장. 2026.1.29. 경남소방본부 제공

관할 소방서 인력 전체가 출동하는 ‘대응 1단계’를 발령했다.

현장에는 인력 84명과 장비 48대가 투입돼 불길을 잡고 있다.

인명피해는 확인되지 않았다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

29일 오후 6시 52분쯤 경남 김해시 생림면 비철금속 제조공장에서 불이 났다.신고를 받은 소방당국은 불길이 쉽게 잡히지 않고 연소 확대가 우려돼 오후 7시 12분쯤오후 7시 24분쯤에는 관할 소방서와 인접 소방서 5~6곳의 인력과 장비를 동원하는 ‘대응 2단계’로 격상했다.또 불씨가 공장과 인근 야산으로 확산해 김해시와 산불진화대가 현장으로 출동해 소방당국과 공조하며 진화작업에 나섰다.경남 소방당국은 “현재 인접 산림으로 일부 화재가 확산했고 김해시 산림과와 산불진화대 출동하여 현장 대응 중”이라고 밝혔다.현재까지경찰과 소방당국은 불길을 잡는 대로 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모 등을 조사할 예정이다.소방당국 관계자는 “비철은 종류에 따라 물과 접촉 시 폭발할 위험이 있고 설상가상으로 인근 야산으로 화재가 확산돼 완진까지 시간이 걸릴 것 같다”고 말했다.김해 이창언 기자