[속보] 김영훈 고용부장관 30일 제주 깜짝 방문… 제주에서 무슨 일이?

제주도와 전국 첫 근로감독권한 위임 업무협약

택배노동자 건강검진비, 혼디쉼팡 국비 지원 예정

산재 인정 ‘쿠팡 새벽배송 사망’ 유가족 면담도

이미지 확대 김영훈 고용노동부 장관이 지난 14일 서울 서초구 양재 엘타워에서 열린 현장 감독관과의 대화에서 특강을 하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김영훈 고용노동부 장관이 오는 30일 제주를 방문할 예정인 것으로 알려진 가운데 쿠팡 새벽배송 도중 숨진 고(故) 오모씨 유가족과 면담할 예정이어서 관심이 쏠리고 있다.제주도는 오는 30일 오후 고용노동부와 근로감독권한 위임을 골자로 한 업무협약(MOU)을 전국에서 처음으로 체결한다고 29일 밝혔다. 협약에는 ▲택배노동자 건강검진비 지원 ▲제주 이동노동자 쉼터 ‘혼디쉼팡’ 국비 지원 ▲제주 관광산업 특화 고용센터 추가 지정 등의 내용이 담길 예정이다.이날 협약식에는 오영훈 제주지사를 비롯해 도 기획조정실장, 안전건강실장, 정책특보, 경제활력국장 등이 참석한다.정부는 지난해 고용노동부 소속 근로감독관을 5000명으로 늘리고 일부 근로감독 권한(지방 감독관) 등을 지자체에 위임한다고 밝혔다. 이 제도는 2027년부터 도입할 예정이다.곽민욱 제주도 정책특보는 “근로감독권한 위임 법률 제정이 필요하다는 것에는 모두 공감하고 있다. 다만 일부 경영계에선 전문성 확보 여부에 회의적인 측면이 있는 것으로 안다”면서도 “법안 처리가 늦춰지면서 일부 지자체들이 적극적이지는 않은 것 같다”고 말했다. 이어 “그러나 제주도는 특별자치도이기 때문에 기존 국가사무도 포괄적 이양을 원하는 측면에서 선도적으로 도입하려는 입장”이라고 전했다.앞서 지난 27일 도가 발표한 ‘제2차 제주특별자치도 노동정책 기본계획(2026~2030)’에도 포함돼 있다. 이날 오영훈 지사는 “중앙정부의 근로감독 권한 이양에 대비해 전담조직과 전문인력을 확보하고, 중앙-지방 근로감독협의체를 운영해 사업장 근로조건 점검을 강화한다”면서 “노동정책 이행평가체계를 전국 최초로 구축해 매년 43개 과제의 이행도를 점검하고, 제주 노동권익지수를 개발해 정책 성과를 측정하게 된다”고 강조했다.특히 김 장관은 이날 쿠팡 새벽배송 노동 중 사망한 오모씨 유가족을 직접 만나 면담할 예정이어서 관심이 쏠린다. 김 장관은 앞서 국회 쿠팡 관련 청문회에서 “해당 사안은 산업재해에 해당할 가능성이 상당하다”고 언급한 바 있다.김 장관은 제주 방문 일정에서 이동노동자 쉼터 ‘혼디쉼팡’ 현장도 찾는다. 혼디쉼팡은 제주도가 전국 최초로 도입한 이동노동자 전용 쉼터로, 365일 24시간 운영된다. 현재 제주시와 서귀포시 등 7곳(간이쉼터 포함)이 운영 중이며, 지난해 이용자는 8만여명에 달한다.한편 도내 노동자 600명을 대상으로 한 실태조사에 따르면 산재보험 가입률은 60.2%, 고용보험 가입률은 62.3%에 그쳤다. 특히 플랫폼 노동자와 이동노동자의 사회보험 사각지대가 두드러졌다. 특히 제주지역 노동 여건은 전국 하위권이다. 2024년 기준 제주지역 임금노동자는 27만 1000명(67.8%), 비임금노동자는 12만 9000명(32.3%)이다. 임금노동자 중 정규직 비율은 70.8%로 전국 평균(74.2%)보다 낮고, 비정규직 비율은 29.5%로 전국 평균(25.8%)보다 높다.임금노동자의 월 평균 임금은 268만원으로 전국 평균(314만원)보다 46만원 낮아 전국 최하위 수준이다. 서울(355만원), 울산(342만원), 세종(332만원) 등 상위 지역과는 80만~90만원의 격차를 보였다.제주 강동삼 기자