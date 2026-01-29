‘유리 닮은꼴’ 1타 강사 윤혜정…연봉 100배 스카웃 거절한 사연

이미지 확대 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처

유명 강사이자 현직 교사인 윤혜정이 연봉 100배의 사교육 스카우트 제안을 거절한 사연을 뒤늦게 밝혀 화제다.지난 28일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서는 22년 차 현직 교사이자 19년 연속 EBS 수능 국어 일타 강사인 윤씨가 게스트로 출연했다.MC 유재석이 이날 “소녀시대 유리씨 닮은 걸로 유명하시더라”고 말했다.이에 윤씨는 “제가 한 말이 아니라 온라인에서 검색해본다”며 “그런 말들이 종종 들리더라. 매우 기쁘다”고 답했다.그는 “제가 평상시 생각하지 못한 좋은 조건들을 얘기해 주는데, 일단 제가 학교 교사고 사교육으로 갈 생각이 전혀 없으니까 ‘아예 생각 없다’고 말했다”며 “나중에 생각해보니 제시한 계약금이 제 연봉의 100배더라. ‘내가 큰 걸 거절했구나’라는 생각이 들긴 했다”고 밝혔다.유재석의 “후회되거나 아쉽지 않았냐”는 질문에도 윤씨는 “신기하게 별로 안 흔들린다”며 “사실 2024년에 강일고등학교로 전근을 갔다”고 설명했다.이어 “제가 가니까 저희 반 애들은 신기한 거다. 화면에서 보던 사람이 담임이 됐으니까 ‘왜 사교육 안 가셨냐’고 하길래 ‘너희 담임 되려고 안 갔다’며 ‘선생님이 얼마를 포기하고 여기 있는데 어딜 졸아?’ 하면 열심히 듣더라”고 전해 훈훈한 분위기를 연출했다.윤씨는 일타 강사이자 현직 교사로 사는 삶에 대해서도 담담히 전했다.그는 “사실 EBS는 대부분 현직 선생님이 하신다. 7시에 학교 출근을 해서, 수업 자료를 준비한다”며 “일이 많다. 학교에 묶여 있으면서 업무하고, 그 이후 시간을 쪼개서 강의를 준비하고 촬영한다”고 했다.성균관대학교를 졸업한 윤씨는 2004년부터 공립학교 국어 교사 생활을 시작했다.EBS 강의는 2007년부터 시작했으며, EBS 국어 일타 강사로 누적 수강생 250만명, 누적 조회수 1억뷰를 보유하고 있다.문경근 기자