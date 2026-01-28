‘北 무인기’ 대학원생 “정보사가 월 100만원씩 줬다”

“지난해 초부터 활동비 받아” 진술
정보사 “공작 협조자로 임무 준 것”
북한에 무인기를 날린 혐의로 군·경 합동조사 태스크포스(TF)의 조사를 받는 30대 대학원생 오모씨가 국군정보사령부로부터 매달 100만원의 활동비를 받았다고 진술한 것으로 확인됐다.
28일 경찰 등에 따르면 TF는 지난 27일 항공안전법 위반 등 혐의를 받는 오씨와 무인기 제조업체 ‘에스텔엔지니어링’의 대북전문이사 김모씨 등을 불러 조사했다. TF는 오씨 등이 정보사로부터 후원받은 경위 등을 집중적으로 추궁한 것으로 알려졌다.
TF는 정보사 관계자가 지난해 초부터 오씨를 한 달에 한 번씩 만나 활동비 성격의 현금 100만원을 지급한 것으로 보고 사실관계를 확인하고 있다. 오씨가 북한 관련 매체 ‘NK모니터’와 ‘글로벌인사이트’를 운영하면서 정보사 측에 필요한 정보를 제공한 대가로 10개월간 활동비를 받았다고 보는 것이다.
또 TF는 우리 군이 무인기 제작 및 운행 과정 전반에 관여했다는 의혹도 조사하고 있다. 정보사 측은 최근 국회 국방위원회 비공식 보고를 통해 “오씨를 공작 협조자로 포섭해 임무를 맡겼다”며 무인기 제작·비행에 개입한 의혹에는 선을 그었다. 오씨 역시 “언론사 창간을 준비하던 중 정보사 측 요청으로 북한 관련 해외 학자들의 인적 정보를 제공한 것”이라고 진술했다.
한편 정동영 통일부 장관은 북한의 한국 무인기 침투 주장의 진상을 규명하는 TF가 곧 중간 수사 발표를 할 것이라고 말했다. 정 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 “(이번 사건은) 내란 잔당 세력의 준동 행위일 수 있다는 점에 국방부의 수사가 초점을 맞추고 있는 것으로 알고 있다”고 말했다.
임태환 기자
2026-01-29 8면
