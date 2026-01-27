‘돈 자랑’ 불만에 지인 찌르고 금품 강탈·도주…40대 검거

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

‘돈 자랑’한다는 이유로 오피스텔에서 지인을 흉기로 찌르고 금품을 빼앗아 달아난 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.경기 부천 원미경찰서는 강도살인미수 혐의로 40대 A씨 구속영장을 신청할 예정이라고 27일 밝혔다.A씨는 이날 오전 2시 50분쯤 부천시 중동 오피스텔에서 지인인 50대 남성 B씨를 흉기로 여러 차례 찌르고 현금 500만원과 귀금속(시가 1500만원 상당) 등을 빼앗아 달아난 혐의를 받는다.신고받고 출동한 경찰은 사건 발생 6시간 40분 만인 오전 9시 31분쯤 A씨를 인천 부평구에서 검거했다.경찰은 애초 A씨를 살인미수 혐의로 검거했으나, 현장에서 금품을 확인하고 죄명을 강도살인미수 혐의로 변경했다.경찰 조사에서 A씨는 “B씨가 돈 자랑을 해서 우발적으로 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.B씨는 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.범행 장소인 오피스텔은 B씨 주거지로 파악됐다.경찰 관계자는 “B씨가 빼앗은 금품은 현장에서 모두 회수했다”며 “추가 조사를 거쳐 구체적인 범행 경위 등을 확인할 예정”이라고 말했다.이창언 기자