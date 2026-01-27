전국 산불 위기 고조…국가위기경보 ‘경계’로 상향

부산·대구·울산·경북·경남 등 위기경보 상향
2004년 4단계 체계 도입 후 1월 ‘경계’ 발령 처음
산림청은 27일 오후 5시를 기해 부산·대구·울산·경북·경남 모든 시·군·구와 강원 9개 시·군(강릉· 동해·삼척·속초·고성·양양·태백·정선·홍천)을 대상으로 산불재난 국가위기경보를 ‘주의’에서 ‘경계’ 단계로 상향했다고 밝혔다.
최근 동해안 지역을 중심으로 장기간 건조특보가 발효 중인 상황에서 이달 20일~26일 전국적으로 산불 21건이 발생하는 등 산불 발생·확산 위험이 증가함에 따른 조치다.
지난 21일에는 전남 광양시와 부산 기장군에서 10㏊ 이상의 큰 산불이 동시에 발생해 이틀간 진화 헬기 63대, 진화인력 1860명이 투입된 바 있다.
산불재난 국가위기경보가 ‘경계’ 단계로 상향됨에 따라 해당 기관에서는 소속 공무원 6분의 1 이상을 비상대기시키고 산불 발생 취약 지역 감시 인력을 증원하는 등 산불 대비 태세를 더 강화할 예정이다.
금시훈 산림청 산불방지과장은 “2004년 국가위기경보 4단계 체계 도입 후 1월에 ‘경계’ 단계가 발령된 건 처음”이라며 “산불 위험이 큰 상황으로 모든 국민이 상황의 엄중함을 인식해 주셨으면 한다. 또 산림·인접 지역에서 흡연이나 불법소각 등 위법 행위를 삼가시길 바란다”고 말했다.
이창언 기자
