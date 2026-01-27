강남 한복판 멈춰선 벤츠… ‘이것’ 주사 바늘 꽂은 채 잠든 30대 운전자

이미지 확대 수갑 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 서울신문DB

강남 한복판에 멈춰 선 차량에서 프로포폴을 투약한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.27일 서울 서초경찰서에 따르면 마약류관리법 위반 혐의로 A씨를 붙잡아 조사 중이다.A씨는 지난 20일 서울 서초구 일대에서 마취제의 일종인 프로포폴을 투약한 상태로 검은색 벤츠 차량을 약 3㎞ 운전한 혐의를 받는다.당시 그의 차량은 교차로에서 교통신호를 무시한 채 천천히 주행하며 주변 차들의 흐름을 방해하다가 결국 건널목 앞에 멈춰 섰다.차량이 정차한 채로 5분 넘게 움직이지 않자 운전자가 의식을 잃은 것 같다는 목격자의 신고가 접수됐다.즉시 현장으로 출동한 경찰은 손목에 주사기 바늘을 꽂고 차 안에서 잠든 상태의 A씨를 발견했다.경찰이 차량 내부를 수색한 결과 주사기에서는 프로포폴 성분이 검출됐다.이어 마약성 진통제인 케타민도 함께 발견됐다.현장에서 A씨를 상대로 실시한 간이 시약 검사에서는 약물 양성 반응이 확인됐다.경찰은 이후 국립과학수사연구원에 정밀 검사를 의뢰한 상태다.경찰은 그를 상대로 약물의 구체적인 구매 경로와 상습 투약 여부 등 사건 발생 경위를 조사하고 있다.문경근 기자