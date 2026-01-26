무인점포 단말기 부순 50대 체포…잡고 보니 ‘전과 74범’ 충격

이미지 확대 서울신문DB

전과가 74건에 이르는 50대 남성이 무인점포에서 단말기를 부수고 현금을 훔쳐 경찰에 붙잡혔다.26일 인천 미추홀경찰서는 절도 혐의로 50대 A씨를 붙잡아 조사하고 있다.A씨는 지난 25일 오후 4시쯤 인천시 미추홀구 용현동 아이스크림 무인점포에서 결제 단말기를 파손해 현금 100만원을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.경찰은 피해 점포 주인으로부터 신고를 받은 뒤 순찰 중에 9시간 만인 이날 오전 1시쯤 A씨를 긴급체포했다.검거 당시 A씨는 훔친 현금을 갖고 있지 않았던 것으로 파악됐다. A씨는 절도와 폭행 등으로 74차례 전과가 있는 상습 범죄자인 것으로 알려졌다.경찰은 추가 조사를 거쳐 A씨의 구속영장 신청 여부를 검토할 예정이다. 경찰 관계자는 “A씨의 범행 동기와 여죄 여부 등을 수사하고 있다”고 전했다.하승연 기자