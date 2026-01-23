[포토] 서울 지하철 1호선 종로3가역 연기 발생

1 / 3 이미지 확대 서울 지하철 1호선 종로3가역 연기 발생, 승강장 진입 일시 통제 23일 서울 지하철 1호선 종로3가역 상행선 열차의 차량 하부에서 연기가 발생해 승객들이 전원 하차, 대피했다. 소방당국에 따르면 연기는 브레이크 과열로 인한 것으로 추정된다. 사진은 이날 연기 발생 뒤 승강장 상황 살피는 소방대원. 2026.1.23 연합뉴스

이미지 확대 서울 지하철 1호선 종로3가역 연기 발생, 승강장 진입 일시 통제 23일 서울 지하철 1호선 종로3가역 상행선 열차의 차량 하부에서 연기가 발생해 승객들이 전원 하차, 대피했다. 소방당국에 따르면 연기는 브레이크 과열로 인한 것으로 추정된다. 사진은 이날 연기 발생 뒤 승강장 상황 살피는 소방대원. 2026.1.23 연합뉴스

이미지 확대 서울 지하철 1호선 종로3가역 연기 발생, 승강장 진입 일시 통제23일 서울 지하철 1호선 종로3가역 상행선 열차의 차량 하부에서 연기가 발생해 승객들이 전원 하차, 대피했다. 소방당국에 따르면 연기는 브레이크 과열로 인한 것으로 추정된다. 사진은 이날 연기 발생 뒤 이용객들의 승강장 출입을 통제 중인 경찰. 2026.1.23 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

23일 서울 지하철 1호선 종로3가역 상행선 열차의 차량 하부에서 연기가 발생해 승객들이 전원 하차, 대피했다.소방당국에 따르면 연기는 브레이크 과열로 인한 것으로 추정된다. 사진은 이날 연기 발생 뒤 승강장 상황 살피는 소방대원.온라인뉴스부