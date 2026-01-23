사회 사건·사고 [포토] 강선우 의원 전직 보좌관 경찰 출석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/01/23/20260123800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-23 09:32 입력 2026-01-23 09:13 1/ 5 이미지 확대 강선우 의원 전직 보좌관 경찰 출석무소속 강선우 의원의 전직 보좌관 남씨가 경찰 조사를 위해 23일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단으로 들어서고 있다. 2026.1.23 연합뉴스 이미지 확대 강선우 의원 전직 보좌관 경찰 출석무소속 강선우 의원의 전직 보좌관 남씨가 경찰 조사를 위해 23일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단으로 들어서고 있다. 2026.1.23 연합뉴스 이미지 확대 강선우 의원 전직 보좌관 경찰 출석무소속 강선우 의원의 전직 보좌관 남씨가 경찰 조사를 위해 23일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단으로 들어서고 있다. 2026.1.23 연합뉴스 이미지 확대 강선우 의원 전직 보좌관 경찰 출석무소속 강선우 의원의 전직 보좌관 남씨가 경찰 조사를 위해 23일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단으로 들어서고 있다. 2026.1.23 연합뉴스 이미지 확대 강선우 의원 전직 보좌관 경찰 출석무소속 강선우 의원의 전직 보좌관 남씨가 경찰 조사를 위해 23일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단으로 들어서고 있다. 2026.1.23 연합뉴스 무소속 강선우 의원의 전직 보좌관 남씨가 경찰 조사를 위해 23일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단으로 들어서고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 강선우 의원의 전직 보좌관 남씨는 누구의 조사를 받았나? 경찰 검찰