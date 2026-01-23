김포발 대한항공 유압계통 이상 점등에… 제주공항 활주로 20분 폐쇄됐다

승객 278명 탑승한 대한항공 KE1105편

다행히 정상 착륙했지만 주기장까지 견인조치

상공 대기 4편 항공기도 20분 선회하다 착륙

출발 예정 항공기 4편은 남북활주로 이용 이륙

김포발 제주행 대한항공 여객기가 유압계통 이상으로 착륙후 견인조치하면서 활주로가 20분가 폐쇄됐다. 제주 강동삼 기자

제주국제공항에서 대한항공 여객기의 유압장치 이상으로 활주로가 20분간 폐쇄되는 사고가 발생해 항공기 운항이 일시 중단됐다.23일 한국공항공사 제주공항과 대한항공에 따르면, 이날 오후 1시 55분쯤 김포발 대한항공 KE1105편이 제주공항 착륙을 앞두고 상공에서 유압 계통 이상 메시지가 점등됐다. 해당 항공기는 승객 278명을 태운 상태였다.대한항공 관계자는 서울신문과의 통화에서 “착륙 전 상공에서 유압계통 이상 메시지 점등이 떴다”며 “이 경우 착륙 후 자력 이동이 어려울 수 있어 즉시 후속 조치를 취해야 한다. 왜냐하면 착륙하면 자력으로 이동하지 못하는 상황이 벌어질 수 있기 때문”이라고 설명했다.이에 따라 “비행기가 주기장(공항에서 비행기가 출발 후, 또는 착륙 후 활주로에서 항공기가 정지하는 장소)으로 이동하기 위해 토잉카(항공기 견인 트랙터)를 준비하는 절차에 돌입하게 됐다”고 전했다.KE1105편은 다행히 정상 착륙했으나, 항공기 견인 과정에서 활주로 운영이 약 20분간 중단되면서 공항 운영에 차질이 빚어졌다.한국공항공사 제주공항 관계자는 “이로 인해 제주공항 상공에서 착륙을 위해 대기하던 항공기 4편이 20분간 상공을 선회하다가 착륙했다”면서 “출발하려던 항공기 4편은 남북활주로를 통해 이륙했다”고 말했다.이어 “안전 확보를 위해 불가피하게 활주로 운영을 중단했다”며 “다행히 항공사측과 공항이 발빠른 대응으로 빠른 견인 조치가 완료돼 20분만에 운항을 재개하게 됐다”고 덧붙였다.한편, 사고 항공기에 탑승했던 승객들은 모두 안전하게 하기했으며, 오후 3시 10분 출발 예정이던 해당 항공기는 정비 점검에 들어갔으며 이를 이용하려던 승객들은 다른 연결편으로 분산 탑승한 것으로 전해졌다.제주 강동삼 기자