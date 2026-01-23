[포토] ‘120억원 로맨스 스캠’ 부부 강제 송환

1 / 7 이미지 확대 ‘120억원 로맨스 스캠’ 부부 강제 송환 캄보디아에 본거지를 두고 120억원대 ‘로맨스 스캠’(혼인빙자사기) 사기를 벌인 한국인 총책 부부(가운데)가 23일 인천국제공항 제2터미널을 통해 한국 국적 캄보디아 스캠조직 피의자들과 강제 송환되고 있다. 2026.1.23 연합뉴스

이미지 확대 ‘120억원 로맨스 스캠’ 부부 강제 송환 캄보디아에 본거지를 두고 120억원대 ‘로맨스 스캠’(혼인빙자사기) 사기를 벌인 한국인 총책 부부(가운데)가 23일 인천국제공항 제2터미널을 통해 한국 국적 캄보디아 스캠조직 피의자들과 강제 송환되고 있다. 2026.1.23 연합뉴스

이미지 확대 울산경찰청으로 압송되는 ‘로맨스 스캠’ 부부 사기단 캄보디아에 거점을 두고 딥페이크 기술을 이용해 120억원대 ‘로맨스 스캠’ 사기를 벌인 부부가 23일 국내로 송환된 데 이어 조사를 받기 위해 울산경찰청으로 압송되고 있다. 2026.1.23 연합뉴스

이미지 확대 울산경찰청으로 압송되는 ‘로맨스 스캠’ 부부 사기단 캄보디아에 거점을 두고 딥페이크 기술을 이용해 120억원대 ‘로맨스 스캠’ 사기를 벌인 부부가 23일 국내로 송환된 데 이어 조사를 받기 위해 울산경찰청으로 압송되고 있다. 2026.1.23 연합뉴스

이미지 확대 압송되는 120억원대 ‘로맨스 스캠’ 부부 캄보디아에 거점을 두고 딥페이크 기술을 이용해 120억원대 ‘로맨스 스캠’ 사기를 벌인 부부가 23일 국내로 송환된 데 이어 조사를 받기 위해 울산경찰청으로 압송되고 있다. 2026.1.23 연합뉴스

이미지 확대 압송되는 120억원대 ‘로맨스 스캠’ 부부 캄보디아에 거점을 두고 딥페이크 기술을 이용해 120억원대 ‘로맨스 스캠’ 사기를 벌인 부부가 23일 국내로 송환된 데 이어 조사를 받기 위해 울산경찰청으로 압송되고 있다. 2026.1.23 연합뉴스

이미지 확대 압송되는 120억원대 ‘로맨스 스캠’ 부부캄보디아에 거점을 두고 딥페이크 기술을 이용해 120억원대 ‘로맨스 스캠’ 사기를 벌인 부부가 23일 국내로 송환된 데 이어 조사를 받기 위해 울산경찰청으로 압송되고 있다. 2026.1.23 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

캄보디아에 본거지를 두고 120억원대 ‘로맨스 스캠’(혼인빙자사기) 사기를 벌인 한국인 총책 부부(가운데)가 23일 인천국제공항 제2터미널을 통해 한국 국적 캄보디아 스캠조직 피의자들과 강제 송환되고 있다.온라인뉴스부