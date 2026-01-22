메뉴
냉동탑차·컨테이너 사이에 머리 끼여… 50대 운전자 사망

이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-01-22 14:16
입력 2026-01-22 13:54
119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB
119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB


경기 김포의 한 물류센터에서 화물차와 컨테이너 사이에 머리를 끼인 50대 남성이 숨지는 사고가 발생했다.

22일 김포경찰서에 따르면 전날 오전 9시49분쯤 김포시 대곶면의 한 물류센터에서 A(55)씨가 냉동탑차와 컨테이너 사이에 머리가 끼여 사망한 상태로 발견됐다.

냉동탑차 운전기사인 A씨는 지난 20일 오후 8시 10분쯤 차량 변속기를 중립(N)에 놓고 하차했다가 차량이 경사로를 따라 미끄러지자 이를 막으려던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다.

경찰은 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.

앞서 지난 20일 오후 5시 15분쯤 김포시 풍무동 한 어린이집 주차장 부근에서도 70대 운전자가 경사로에서 미끄러진 버스에 깔려 숨졌다.

경찰 관계자는 “경사로에서는 제동장치를 잘 채우고 고임목도 설치하는 등 각별하게 사고 예방 조치를 해주길 바란다”고 당부했다.

이정수 기자
