[포토] 부산 기장 산불 큰 불길 잡혀… 90% 진화율

1 / 7 이미지 확대 22일 오전 부산 기장군 기장읍 산불 현장에 투입된 헬기가 진화작업을 벌이고 있다. 2026.1.22 연합뉴스

이미지 확대 22일 오전 부산 기장군 기장읍 산불 현장에 투입된 헬기가 진화작업을 벌이고 있다. 2026.1.22 연합뉴스

이미지 확대 22일 오전 부산 기장군 기장읍 산불 현장에 투입된 헬기가 진화작업을 벌이고 있다. 2026.1.22 연합뉴스

이미지 확대 22일 오전 부산 기장군 기장읍 산불 현장에 투입된 헬기가 진화작업을 벌이고 있다. 2026.1.22 연합뉴스

이미지 확대 22일 오전 부산 기장군 기장읍 산불 현장에 투입된 헬기가 진화작업을 벌이고 있다. 2026.1.22 연합뉴스

이미지 확대 22일 오전 부산 기장군 기장읍 산불 현장에 투입된 헬기가 진화작업을 벌이고 있다. 2026.1.22 연합뉴스

이미지 확대 22일 오전 부산 기장군 기장읍 산불 현장에 투입된 헬기가 진화작업을 벌이고 있다. 2026.1.22 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이틀째 이어진 부산 기장군 산불의 큰 불길이 잡혔다. 22일 부산소방본부에 따르면 이날 오전 9시 현재 화재 현장의 주불이 잡히며 90% 진화율을 보인다.부산소방본부는 전날 오후 7시 45분 공장화재에서 비화한 산불이 발생하자 ‘대응 2단계’를 발령했고, 산림청도 이날 대응 1단계를 발령했다.소방, 산림청, 경찰, 기장군청 공무원 등 340명을 투입해 야산을 둘러싼 방어선을 구축하고, 일출과 동시에 17대의 헬기가 투입했다. 소방대원들은 건조한 날씨와 바람, 한파 등 악천후 속에서 고군분투한 것으로 전해진다.부산소방본부 관계자는 “가용할 수 있는 자원을 총동원해 조속히 완전 진화하기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.온라인뉴스부