김경 거부로 대질 무산… 경찰, 강선우 1억 실체 직접 조사

20일 소환… “의혹 관련 8명 조사”

시, 金 가족 업체 특혜 의혹 감사

이미지 확대 무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 전달한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 18일 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.1.18

연합뉴스

2026-01-20 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘공천헌금 1억원 수수’ 의혹을 수사 중인 경찰이 20일 강선우 무소속 의원을 불러 조사한다. 경찰은 그간 진행한 핵심 피의자들에 대한 조사를 토대로, 사건의 중심에 있는 강 의원을 직접 조사해 엇갈린 진술의 실체를 가린다는 계획이다.19일 경찰청 국가수사본부에 따르면 서울경찰청은 지난 18일 김경 서울시의원과 강 의원의 전직 보좌관 남모씨를 잇달아 소환해 조사했다. 박성주 경찰청 국가수사본부장은 이날 간담회에서 “현재까지 강 의원 의혹과 관련해 피의자와 참고인 등 8명을 조사했다”며 “확보한 자료와 진술을 토대로 수사를 이어가고 있다”고 밝혔다.김 시의원은 전날 오전 10시쯤 서울청 마포청사에 출석해 약 17시간 조사를 받은 뒤 이날 새벽 귀가하며 “사실대로 진술했다”고 말했다. 같은 날 오후 출석한 남씨는 ‘강 의원이 직접 돈을 받았느냐’는 취재진 질문 등에 답하지 않았다. 경찰이 두 사람을 같은 날 조사한 것은 강 의원 소환을 앞두고 진술 충돌을 정리하려는 취지로 풀이된다.김 시의원은 공천헌금을 제안한 이가 남씨였다고 주장하는 반면, 남씨는 공천헌금 사실 자체를 몰랐다고 반박하고 있다. 경찰은 이들을 동시 소환해 대질 신문하는 방안을 검토했으나 김 시의원 측의 반대로 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다. 통상 대질 신문은 당사자 모두가 동의를 할 때만 진행된다.강 의원은 공천헌금이 오간 사실은 인정하나, 사후에 보고받고 즉시 반환을 지시했다는 입장을 고수 중이다. 다만 김 시의원과 남씨 모두 사건 당일 강 의원이 동석했다고 진술한 것으로 알려지면서, 사후 보고라는 강 의원의 해명은 검증대에 오르게 됐다.한편 김 시의원은 가족이 운영하거나 관련된 업체들이 서울시 산하기관으로부터 수백억원대 용역을 수의계약으로 수주했다는 특혜 의혹도 받고 있다. 시는 이와 관련해 자체 감사에 착수했다. 이민경 시 대변인은 “감사위원회를 꾸리고 실태조사에서 (문제가 되는) 사항들이 나올 경우 고발 조치 등을 검토할 예정”이라고 말했다.임태환 기자