지인인 척 다가가 ‘와락’, 여성 10여명 당했다…광교 ‘연쇄 성추행’ 30대男 구속기로

이미지 확대 경기 광교신도시의 한 카페에서 한 30대 남성이 불특정 다수의 여성을 추행하다 경찰에 붙잡혔다. 자료 : 소셜미디어(SNS)

경기 광교신도시의 카페 등에서 불특정 다수의 여성을 잇달아 추행한 30대 남성이 구속기로에 놓였다.경기 수원영통경찰서는 강제추행 혐의로 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 19일 밝혔다.A씨는 지난 15일과 16일 이틀에 걸쳐 광교신도시의 상가 건물 내 카페 등에서 여성들을 잇달아 추행한 혐의를 받는다. A씨는 15일 카페를 돌아다니며 카페에 있던 여성 4명의 손을 잡거나 감싸안는 등의 추행을 했으며, 이튿날에도 같은 장소에서 같은 방식으로 여성 8명을 추행했다.A씨의 범행은 현장에 있던 네티즌이 영상으로 촬영해 소셜미디어(SNS)에 공개하면서 알려졌다.영상을 보면 A씨는 카페 곳곳을 돌아다니며 일면식도 없는 여성에게 다가가 느닷없이 껴안거나 손을 잡았다. 여성이 놀라거나 항의하면 고개를 까딱한 뒤 자리를 피했다. 영상에서 A씨에게 추행을 당한 여성은 총 6명이었다.네티즌 B씨는 A씨에 대해 “아무 여자에게나 접근해 지인인 척 하며 안으려 했다”면서 “증거를 남기기 위해 영상을 촬영하고 경찰에 신고한 뒤 남성을 붙잡고 있었다”고 밝혔다.경찰 조사에서 A씨는 “충동적으로 한 것”이라고 진술한 것으로 알려졌다. A씨의 정신과 치료 이력이 있는지는 확인되지 않았다.김소라 기자